Russia-Ue: Lavrov, deterioramento rapporti va avanti da anni ma l'ha avviato Bruxelles (2)

- "Per molti anni, i contatti tra il ministro degli Esteri russo e gli Alti rappresentanti dell'Ue Josep Borrell e colei che l'ha preceduto, Federica Mogherini, sono stati principalmente dedicati non a una panoramica di tutte le relazioni con l'Unione europea - dato che praticamente non ci sono quasi più rapporti diretti - ma a colloqui situazionali sulla Siria e sul programma nucleare iraniano", ha detto Lavrov. Tuttavia il ministro russo ha invitato a non "confondere l'Unione europea con l'Europa. Non abbandoneremo l'Europa. Abbiamo molti amici in Europa, molte persone che la pensano allo stesso modo. Continueremo a sviluppare relazioni reciprocamente vantaggiose con loro", ha detto Lavrov. (Rum)