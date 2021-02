Francia: responsabile campagna vaccinale, puntiamo a quota 8 milioni entro fine marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia punta a vaccinare contro il coronavirus 8 milioni di persone con una prima dose somministrata entro la fine di marzo. Lo ha annunciato ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" Alain Fischer, responsabile della campagna vaccinale francese. Al momento, Fischer non dà giudizi sulla campana iniziata a inizio dicembre. "Globalmente, è un'organizzazione messa in atto per vaccinare i più fragili. Oggi due terzi dei residenti nelle case di riposo sono vaccinati", ha affermato lo specialista. Fischer ha poi illustrato l'efficacia del vaccino. "Dopo 10, 12 giorni dall'iniezione della prima dose inizia la protezione. Tra i 12 e i 21 giorni, data della seconda dose, il livello di protezione supera l'85 per cento per i vaccini Pfizer e Moderna, dopo salirà al 95 per cento", ha spiegato il responsabile della campagna vaccinale francese. (Frp)