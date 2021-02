Romania: investimenti diretti esteri in calo di oltre il 60 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti esteri in Romania sono diminuiti nel 2020 del 60,38 per cento rispetto all'anno precedente, arrivando a 1,9 miliardi di euro. Lo riferisce la Banca nazionale di Romania (Bnr) con un comunicato. "Gli investimenti diretti di non residenti in Romania sono ammontati a 1,9 miliardi di euro (rispetto a 4,8 miliardi di euro nel 2019), di cui investimenti azionari (compreso l'utile netto reinvestito stimato) sono ammontati a un valore netto di 3,9 miliardi di euro, mentre i prestiti infragruppo hanno registrato un valore netto negativo di 2 miliardi di euro", si legge nel comunicato. Il numero di società con capitale estero di nuova costituzione è diminuito nel 2020 del 26,52 per cento, rispetto al 2019, arrivando a 4.084 unità. Le 4.084 nuove società hanno un capitale sociale sottoscritto pari a 21,3 milioni di euro, in aumento del 20,5 per cento rispetto al 2019. Inoltre, nel solo mese di dicembre dello scorso anno, sono state registrate 369 società di proprietà straniera, con un capitale sottoscritto di 4,9 milioni di euro. A fine dicembre 2020, in Romania erano presenti 230.976 società con partecipazione straniera nel capitale sociale. Il valore del capitale sottoscritto è stato di 52,7 miliardi di euro. Il maggior numero di società a partecipazione estera sono italiane, rispettivamente 49.620 (capitale sottoscritto di 3,1 miliardi di euro), ma il valore più alto del capitale sociale appartiene alle società olandesi, rispettivamente 10,9 miliardi di euro, in 5.517 società. (Rob)