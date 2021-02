M5s: Castaldi, mai chiesto dimissioni Crimi, falsità offensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il Corriere della Sera scrive che io, nel corso dell'assemblea dei senatori del Movimento 5 Stelle che si è tenuta ieri, avrei chiesto le dimissioni del capo politico Vito Crimi. È un'informazione del tutto falsa e priva di qualsivoglia fondamento: non l'ho chiesto né tantomeno corrisponde al mio pensiero". Lo afferma in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi. "In Vito - prosegue - ripongo la massima fiducia e a lui va il mio ringraziamento per la guida del Movimento in mesi particolarmente difficili. A chi ha scritto questa falsità voglio solo rivolgere una piccola riflessione: quando si consegna a tanti lettori un'informazione così delicata, che riguarda la prima forza politica del Parlamento, bisogna fare uno sforzo ulteriore per verificarne la fondatezza, per rispetto di chi legge e dei soggetti coinvolti. Oltre la delicatezza politica - sottolinea Castaldi - vengono chiamati in causa il rispetto, la trasparenza e anche l'affetto che legano due persone. La leggerezza e la superficialità che giustamente la stampa non perdona alla politica non possono essere concesse nemmeno a chi racconta cosa accade al nostro interno", conclude il senatore del M5s.(Com)