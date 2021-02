Lombardia: De Rosa (M5s), chiusura piste da sci scorretto avvisare all'ultimo, sono gli effetti di scatenare una crisi in piena pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Illudere irresponsabilmente di una possibile riapertura e poi annunciare all'ultimo la confermata chiusura degli impianti è scorretto, nei confronti di tutti coloro i quali hanno investito, per poter tornare a lavorare" lo dichiara in una nota il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Lombardia, Massimo De Rosa, sulla confermata chiusura degli impianti da sci decisa dal governo Draghi. "Questo purtroppo è quello che succede quando si perde tempo per rovesciare un governo con una manovra di palazzo, invece che governare. I politicanti come Renzi si fanno i complimenti da soli, mentre i cittadini pagano i danni" aggiunge De Rosa: "Delirante come sempre la reazione di Regione Lombardia. non sapendo più con chi prendersela Fontana e Salvini, che volevano i tecnici e governano con i tecnici, danno la colpa ai tecnici perché prendono decisioni troppo tecniche. Continueremo a batterci affinché ai gestori e agli operatori arrivino nuovi e sostanziosi ristori, come quelli garantiti e ricevuti grazie al governo Conte. Pretendiamo che il nuovo ministro dello sviluppo economico Giorgetti (Lega) e il nuovo ministro al turismo (Garavaglia) sappiano garantire al settore ristori all'altezza dei precedenti" conclude De Rosa.(Com)