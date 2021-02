Agroalimentare: Croazia, prezzi medi alla produzione in aumento del 3,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi medi alla produzione dei prodotti agricoli hanno segnato in Croazia nell'ultimo trimestre dello scorso anno un aumento del 3,9 per cento. Secondo i dati dell'Istituto croato di statistica, l'aumento è riferito su base annua. I prezzi del comparto vegetale sono aumentati del 7,5 per cento, mentre i prezzi dei prodotti animali sono diminuiti del 4,3 per cento. L'aumento dei prezzi del comparto vegetale è dovuto principalmente alla crescita dei costi degli impianti industriali, pari ad un più 16 per cento, e dei cereali, che hanno registrato un aumento del 12,1 per cento. Il costo dell'olio d'oliva è aumentato del 13,7 per cento, quello della frutta dell'11,4 per cento e delle piante da foraggio del 13,2 per cento. Allo stesso tempo i prezzi delle patate sono diminuiti del 30,8 per cento, quelli della verdura del 2,1 per cento, dei fiori del 6,2 per cento e del comparto vinicolo del 5,9 per cento. (Seb)