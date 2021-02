Speciale difesa: Donbass, Zelensky, nemici dell'Ucraina vogliono interrompere il cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che le forze nemiche nel Donbass vogliono portare a termine il cessate il fuoco, "ma il nostro esercito ucraino non gli permetterà di avere successo". Le parole di Zelensky sono arrivatenel corso di un viaggio di lavoro nella regione di Donetsk. "Sappiamo cosa sta succedendo e capiamo che solo noi abbiamo bisogno di questo cessate il fuoco, mentre i separatisti cercano di interromperlo. Ma la resilienza dei nostri militari ci dice che non permetteranno che ciò accada", ha detto il presidente durante un briefing con la stampa. Zelensky ha visitato le posizioni di difesa ucraine vicino alla città di Avdiyivka, la zona industriale fuori città, il villaggio di Shumy, e ha anche visitato una posizione situata a soli 80 metri dalle linee nemiche. Il presidente ha sottolineato che i soldati ucraini dovrebbero rispondere nel caso in cui le forze nemiche violino il cessate il fuoco e bombardino le loro posizioni. "I nostri ragazzi lo sanno bene: se i cecchini abbattono i nostri militari, devono trovare una risposta adeguata. Questo è esattamente quello che fanno", ha detto Zelensky. (Rum)