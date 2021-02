Speciale difesa: Francia, ministero Difesa acquista droni Aliaca per la Marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa francese ha annunciato un contratto da 19,7 milioni di euro per l'acquisto di droni di sorveglianza Aliaca sviluppati da da Survey Copter, controllata di Airbus, e destinati alla Marina militare. Le consegne avverranno tra il 2021 e il 2023. "L'Aliava è concepito per condurre diversi tipi di missione su navi, incluso il miglioramento e la comprensione della situazione tattica, il controllo delle operazioni illegali in mare, la ricerca e il salvataggio, la sorveglianza del traffico, il controllo dell'inquinamento, il controllo di ogni comportamento sospetto nell'ambiente marino", ha spiegato Airbus. Il raggio di sorveglianza per questi modelli è di 50 chilometri ed è anche in grado di identificare navi in mare grazie al recettore Ais. (Frp)