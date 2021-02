Speciale difesa: Aerospazio, compagnia turca Tai esporterà satelliti ad alta velocità di trasmissione in Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Turkish Aerospace Industries (Tai) compirà presto le prime esportazioni della Turchia nel settore aerospaziale. Lo ha annunciato la Presidenza turca per le Industrie della difesa (Sbb), secondo l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Gsatcom Space Technologies, affiliata alla Tai, venderà satelliti ad alta velocità di trasmissione (High-throughput satellite, Hts) alla compagnia nazionale argentina di telecomunicazioni Arsat. Gsatcom, con sede ad Ankara, è una joint-venture costituita da Tai e dalla compagnia argentina Invap, e nel 2019 ha lanciato un programma per la produzione di satelliti di nuova generazione. “Con la licenza Gsatcom, la produzione del satellite per comunicazioni Arsat-Sg1, sviluppato congiuntamente nell’arco di tre anni da Tai, Gsatcom e Invap, sarà completata nel 2024”, ha aggiunto il dipartimento della presidenza turca. Il satellite, con un sistema di propulsione interamente elettrico e una capacità in uscita superiore a 50 Gbps in banda Ka, sarà utilizzato per il trasferimento di dati civili. (Tua)