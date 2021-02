Speciale difesa: Turchia-Usa, portavoce presidenza, non torneremo indietro su acquisto sistemi S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia non “tornerà indietro” sull’acquisizione di sistemi di difesa S-400 dalla Russia, a causa della quale gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro Ankara. Lo ha detto il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, sottolineando che la Turchia cercherà di risolvere i problemi con il suo alleato Nato mediante il dialogo. In un’intervista all’emittente “Trt Haber”, Kalin ha detto che sono in corso colloqui sulle questioni controverse fra i due Paesi, ma non bisogna aspettarsi “soluzioni rapide”. “Gli Stati Uniti finora hanno detto che non si impegneranno in alcun negoziato su questo conflitto. La Turchia non farà passi indietro sulla questione degli S-400 russi”, ha detto Kalin. Gli Stati Uniti dovrebbero “terminare il loro sostegno alle Unità di protezione popolare (Ypg)”, ha detto inoltre Kalin, e dovrebbero “porre uno stop alle attività del gruppo Feto (nome che Ankara attribuisce al movimento del predicatore turco Fethullah Gulen, ritenuto un’organizzazione terroristica)”. Kalin ha citato una telefonata avuta la scorsa settimana con il consigliere Usa per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan: “Abbiamo trattato di tutti i problemi in dettaglio. E’ stata una telefonata di circa un’ora (…) abbiamo discusso dettagliatamente sia delle questioni controverse, sia di quelle in cui possiamo agire insieme”, ha proseguito il portavoce. (Res)