Speciale difesa: Russia, tribunale Mosca esaminerà il 20 febbraio legalità commutazione pena sospesa per Navalnyj

- Il 20 febbraio il tribunale della città di Mosca prenderà in esame la legalità della commutazione della pena dell'attivista Aleksej Navalnyj nel caso Yves Rosher. Lo ha reso noto l'avvocato della difesa. La difesa dell'oppositore russo ha presentato ricorso contro la decisione del tribunale distrettuale Simonovskij di Mosca di commutare in detenzione la condanna sospesa. Il tribunale Simonovskij di Mosca il 2 febbraio, su richiesta del Servizio penitenziario federale, ha commutato la pena sospesa con condizionale in tre anni e sei mesi di reclusione, dei quali Navalnyj ha già scontato dieci mesi ai domiciliari. (Rum)