Speciale difesa: Russia, processo a Navalnyj per diffamazione, difesa chiede perizia calligrafica su firme denuncia

- La difesa dell'attivista russo, Aleksej Navalnyj, per quanto riguarda l'accusa di diffamazione contro un veterano della Seconda guerra mondiale, Ignat Artemenko, ha chiesto alla Corte del tribunale moscovita Babushkinskij di eseguire una perizia calligrafica sulle firme del querelante. Secondo i legai le firme sarebbero differenti nei diversi documenti legati la caso giudiziario. "Vedo che tutte le firme di Artemenko sono diverse su documenti diversi, quindi sospetto che siano state falsificate e chiedo un esame della grafia", ha dichiarato Navalnyj. L'imputato ha sottolineato che l'esame delle firme del veterano è particolarmente importante in relazione al fatto che Artemenko ha rifiutato di partecipare al processo e non ha fornito testimonianze dirette alla Corte. Il procuratore Ekaterina Frolova si è opposto all'esame delle firme, motivando con l'assenza di ragionevoli dubbi sulla falsificazione. (Rum)