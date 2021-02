Speciale difesa: Russia, Twitter blocca account delegazione russa ai colloqui di Vienna sulla sicurezza militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha bloccato l'account della delegazione russa ai colloqui di Vienna sulla sicurezza militare e il controllo degli armamenti. Lo ha denunciato il capo della delegazione, Konstantin Gavrilov, sul suo profilo Twitter. “Il 12 febbraio Twitter ha bloccato l'account ufficiale della delegazione per il controllo degli armamenti della Russia. Quali sono le ragioni? Una posizione alternativa della Russia sulle tendenze dell'attuale situazione politico-militare in Europa espressa all’Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) sulle dottrine militari?”, ha scritto Gavrilov sul suo profilo Twitter. Il diplomatico russo ha accusato Twitter di aver fatto ricorso alla “censura pura” bloccando gli account ufficiali che presentavano la posizione dell'uno o dell'altro Paese. All'inizio di questa settimana il ministero della Difesa russo ha annunciato il boicottaggio, per la prima volta in 30 anni, del seminario di dottrina militare organizzato dall'Osce, denunciando la politica “ostile” dell'Occidente. (Rum)