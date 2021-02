Covid: Porchietto (FI), risarcire subito gestori impianti sci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo lavorato mesi con il mondo della montagna per costruire un modello di ristori simile a quello francese, sperando che si dovesse intervenire soltanto per le chiusure degli impianti fino ad oggi, per poi dare il via libera alla stagione così come promesso dal governo". Lo afferma, in una nota, Claudia Porchietto, deputata e responsabile Attività produttive di Forza Italia. "Dopo il nuovo coupe de theatre di ieri del Cts e del ministro Speranza, occorre ripartire immediatamente con una prospettiva di ristoro del mondo della neve e della montagna, che copra tutta la stagione e che permetta di guardare ancora oltre al fine di investire pesantemente sulle prossime stagioni - aggiunge -. Pertanto oltre agli indennizzi già dovuti occorre muoversi subito con azioni chiare: linee di finanziamento sia per poter rimborsare la biglietteria emessa fino a ieri sera, ma soprattutto finanziamenti a medio lungo termine per investire sugli impianti e sulle strutture ricettive, sulle attività commerciali e artigianali, la possibilità di accogliere quanto richiesto sino ad oggi dalle stazioni sciistiche rispetto alla vita utile degli impianti, una grande campagna di comunicazione sulla montagna che contempli tutti i territori dalle Alpi agli Appennini e non da ultimo, ammortizzatori sociali per i lavoratori stagionali che nelle ultime settimane erano stati assunti proprio per l'apertura promessa di oggi, che rischiano di non poter neanche ottenere le indennità previste per gli altri lavoratori. I tempi? Tutto questo va predisposto per ieri".(com)