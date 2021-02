© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 18 febbraio inizieranno le prenotazioni per le vaccinazioni degli operatori della scuola e dell'Università, saranno via web e scaglionate in tre fasce d'età: 55/45, 35/44 e sotto i 34 anni di età". Lo ha detto l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato a margine dell'apertura del nuovo centro vaccinale Covid all'Auditorium Parco della Musica a Roma.(Rer)