Lombardia: Carretta (Azione), su chiusura impianti sciistici polemiche inutili, servono ristori per categorie danneggiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le polemiche di queste ore non servono a niente e soprattutto non aiutano nessuno". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Niccolò Carretta sul tema relativo al blocco della riapertura degli impianti sciistici d'Italia e della Lombardia. "Auspico che il governo abbia considerato la gravità di questa decisione e se ne assuma le dovute responsabilità. - prosegue il consigliere bergamasco - Se i dati sui contagi preoccupano i tecnici è bene chiudere, ma le modalità di comunicarlo devono essere diverse e i ristori devo essere immediati e il più possibile atti a coprire il buco creato dalla pandemia, che per molte realtà significherebbe fallimento e chiusura. Si ripensi, ora che il governo Draghi vuole riscrivere il Recovery Plan, a nuove forme di investimento sulle zone montane di tutta Italia che coinvolgano tutti gli operatori del settore e che garantiscano una ripresa economica post Covid più vigorosa e il più possibile certa" conclude Carretta(Com)