Italia-Bulgaria: premier Borisov, Draghi è eccellente contributo per la nostra famiglia europea

- Il premier bulgaro Bojko Borisov ha fatto le proprie congratulazioni al nuovo capo del governo italiano Mario Draghi. "Congratulazioni al mio amico Mario Draghi. Un politico con la sua esperienza ed il suo talento è un contributo eccellente per la nostra famiglia europea in questo momento così pieno di sfide", ha dichiarato Borisov scrivendo su Twitter. "Continueremo a lavorare da vicino insieme per il meglio della Bulgaria, dell'Italia e dell'Europa", ha aggiunto il premier di Sofia.(Seb)