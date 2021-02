Covid: assessore Lazio, 18 per cento cittadini hanno variante inglese del virus, fare presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle varianti del Covid, "abbiamo circa un 18 per cento" di popolazione del Lazio "interessato dalla variante inglese. È una corsa contro il tempo, ecco perché è importante avere le giuste dosi di tutti i vaccini, sia quelli approvati che quelli in arrivo di cui chiediamo che vengano fatte velocemente tutte le opportune verifiche degli standard di qualità". Lo ha detto l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato a margine dell'apertura del nuovo centro vaccinale Covid all'Auditorium Parco della Musica a Roma. "È importante anche alla luce dei recenti studi che possano essere riviste da Aifa le raccomandazioni sul vaccino Astrazeneca, consentendo anche una somministrazione fino ai 65 anni di età, come avviene in Germania e Francia: questo aiuterebbe molto le categorie professionali".(Rer)