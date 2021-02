Covid: Zingaretti, grazie a commercianti che hanno resistito ma rispettate le regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei fare un appello ringraziando, perché hanno sofferto molto e hanno resistito in maniera straordinaria, tutti gli esercizi commerciali della ristorazione bar, pub, ristoranti, che da qualche giorno hanno riaperto perché siamo tornati in zona gialla". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine dell'apertura del nuovo centro vaccinale Covid all'Auditorium Parco della Musica a Roma. "Il Lazio è tra le regioni italiane che è stata più a lungo in zona gialla con la parentesi della zona arancione, l'appello che faccio con tutto il cuore, dicendo che so che abbiamo sofferto ma ora, per favore, distanziate i tavoli, evitate assembramenti all'interno degli esercizi commerciali, anche nei luoghi esterni e soprattutto quando i clienti si affollano in questi esercizi, anche perché dopo tanto tempo viene voglia di farlo", ha spiegato Zingaretti. (segue) (Rer)