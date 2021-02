Covid: Zingaretti, grazie a commercianti che hanno resistito ma rispettate le regole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'appello che faccio è distanziate il più possibile i tavoli. So perfettamente che questo ha un costo economico ma noi dobbiamo governare i picchi pandemici o c'è un rischio di un ritorno indietro. Quindi torniamo alla vita, questo è ovvio, ma facciamolo rendendoci conto che non solo il virus non è scomparso, ma è presente anche con la variante inglese e con altre varianti, forse meno gravi ma molto più aggressive dal punto di vista della diffusione del virus. Quindi bene che abbiamo riaperto, riprendiamoci la vita, ma faccio l'appello: ora non scherziamo, è meglio 3 tavoli in meno ma la possibilità di non tornare più a chiudere", ha aggiunto il governatore del Lazio. (segue) (Rer)