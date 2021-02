Covid: Zingaretti, grazie a commercianti che hanno resistito ma rispettate le regole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie anche a tutti i commercianti del Lazio: girando la città si vede come con gli igienizzanti per le mani, i cartelli sulle vetrine dei negozi, il mondo del commercio è diventato un presidio positivo che ricorda a tutti e a tutte l'esistenza della pandemia, e grazie perché per lavorare e guadagnare nessuno è stato mai chiuso ma sempre sono stati in strada a svolgere il loro lavoro", ha aggiunto Nicola Zingaretti. "Anche al mondo del commercio dico: è meglio una persona fuori che 5 all'interno in un locale troppo affollato. Questa è una cosa che garantisce la tutela e la salute delle persone e ci permette di continuare a rimanere in zona gialla senza nessuna chiusura. Perché come sapete sono gli algoritmi matematici che decideranno la fascia in cui la nostra regione si trova. Finora abbiamo tenuto ora facciamo un ultimo sforzo, la campagna di vaccinazione va avanti ed è importante che tutti Ci sentiamo impegnati in questa battaglia", ha concluso il presidente della Regione Lazio. (Rer)