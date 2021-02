Toscana: Istat, invecchiamento popolazione in linea con trend nazionale, in provincia di Pisa Comune più giovane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’età media è di 46,8 anni contro i 45,2 dell’Italia. Il confronto con i dati del Censimento 2011 evidenzia un progressivo invecchiamento della popolazione, con ritmi simili a quelli nazionali. In particolare la popolazione da 25 a 44 anni vede diminuire il proprio peso relativo rispetto al 2011. Così l'Istat nel Censimento permanente della popolazione in Toscana. Il comune più giovane è Bientina, in provincia di Pisa, con una età media di 42,9 anni; quello più vecchio è Zeri, in provincia di Massa-Carrara, dove l’età media è pari a 58,4 anni.(Ren)