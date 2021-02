Covid: Bianchini (Mio Italia), basiti per stop turismo invernale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rocambolesco go and stop sullo sci e sul turismo invernale del ministro Speranza lascia basiti, quasi senza parole, ma con tanta rabbia. Rabbia che sta montando, perché l'imprenditoria vive di investimenti e programmazione: non si può accendere e spegnere il comparto della neve come se fosse collegato a un interruttore. Credo ci sia profonda disconoscenza di cosa significhi fare impresa, delle esigenze degli operatori del settore, e delle drammatiche condizioni economiche di migliaia di famiglie che vivono di turismo invernale. Adesso urgono risarcimenti celeri e un cambio di passo del governo Draghi perché tutto ciò non accada più". Lo afferma, in una nota, Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, Movimento imprese ospitalità. "La diffusione dei contagi è legata al trasporto pubblico urbano, non certo ad alberghi, ristoranti e piste da sci, come evidenziato da molti studi scientifici", conclude Bianchini.(com)