Ricerca: nasce la start up per curare le forme più gravi di ischemia cardiaca

- Dieci anni di ricerca, sotto la guida del Professor Giulio Pompilio, oggi Direttore Scientifico del Monzino e Professore Associato all' Università Statale di Milano, hanno portato allo sviluppo di una nuova metodica terapeutica denominata "Cardiac Pro-angiogenic Cell Plus – CPCPlus". "Tutto parte dalla scoperta di cellule del cuore che abbiamo battezzato CD90 negative – spiega Pompilio – Si tratta di un sottotipo di cellule stromali del cuore umano, cioè le cellule dell'impalcatura del cuore, che hanno una particolare capacità di indurre neo-vascolarizzazione. Abbiamo trovato il modo di isolarle, selezionarle ed iniettarle nel cuore colpito da ischemia per stimolare in maniera molto efficace la creazione di nuovi vasi (angiogenesi terapeutica) all'interno del tessuto miocardico. In pratica creiamo nel cuore un nuovo microcircolo sanguigno, in alternativa a quello danneggiato e fuori uso del paziente. La metodica è concepita infatti per rispondere all'urgente esigenza clinica di pazienti con cardiomiopatia ischemica molto avanzata, che soffrono di angina refrattaria, patologia oggi orfana di cure risolutive. Nel 2017 la tecnologia CPCPlus è stata tutelata con una domanda di brevetto depositata congiuntamente da Monzino e l'Università degli Studi di Milano". L'invenzione ha ricevuto una concreta manifestazione di interesse da parte di Siryo SpA, investitore specializzato nel settore delle terapie avanzate e basato al Sud Italia. A fine anno è stato stipulato un accordo di cessione del brevetto ed è stata finalizzata la proposta di investimento dell'intero piano di sviluppo, che si è concretizzata nella costituzione di una nuova realtà imprenditoriale denominata Oloker Therapeutics s.r.l. L'accordo prevede inoltre che il piano di sviluppo verrà realizzato in parte presso i laboratori del Monzino. L'operazione rappresenta uno dei più significativi investimenti early stage destinati al settore cardiovascolare, supportata da un investitore privato a capitale interamente italiano. I capitali raccolti saranno impiegati per giungere ad un proof-of-concept attraverso uno studio first-in-human per il trattamento dell'angina refrattaria. (segue) (Com)