Ricerca: nasce la start up per curare le forme più gravi di ischemia cardiaca (2)

- "L'esperienza del Monzino nella Medicina rigenerativa è unica in Italia – continua il Professor Pompilio – È in corso da anni una sperimentazione in pazienti con aterosclerosi coronarica severa, con cellule staminali prelevate dal midollo osseo del paziente stesso e poi inoculate direttamente nel muscolo cardiaco, per creare piccoli vasi laddove vi è una mancanza di ossigeno. Oggi siamo ancora più convinti che la nuova frontiera della medicina per le malattie più gravi ed incurabili si chiami Atmp, Advanced Therapy Medicinal Products o Terapie Biologiche avanzate. Si tratta di farmaci derivati, invece che da composti chimici, da materiale biologico come cellule o materiale genico. Per accelerare i tempi e perché queste nuove terapie siano il più rapidamente possibile a disposizione dei malati, le iniziative come Oloker sono di importanza fondamentale". Per Siryo, l'operazione rappresenta una grande opportunità di finanziare lo sviluppo di una promettente terapia cellulare nell'ambito di una specifica strategia, che mira a selezionare progetti innovativi, legati al trasferimento tecnologico, che rappresentano l'eccellenza della ricerca di settore del nostro Paese. Siryo si pone come nuovo operatore nel settore degli investimenti di rischio in una fase iniziale o intermedia di sviluppo traslazionale, con un focus sulle tecnologie dirompenti nella scienza dei materiali. L'operazione è stata realizzata da Siryo, attraverso la propria holding di partecipazioni "Holding S1 SpA", finanziando un importante e strutturato piano di sviluppo (preclinico e clinico) della terapia, con un impegno fino a 6,5 milioni di euro. "Il supporto ai percorsi traslazionali – spiega il Professor Alessandro Sannino, Presidente ed anima scientifica del Team di Siryo SpA – rappresenta un obiettivo strategico per la società e per il nostro territorio, che ha sicuramente gli strumenti tecnologici, finanziari, ed oggi anche la consapevolezza di poter svolgere un ruolo importante nello sviluppo industriale high tech, sul piano non solo europeo. Ci son molti più soldi che buone idee, e Siryo vuole aggiungere un ulteriore tassello al percorso di valorizzazione, sul territorio, di questa risorsa scarsa, preziosa e frutto dell'investimento in formazione che tanti giovani intraprendono con serietà, competenza e determinazione nei Centri di Ricerca sud Europei. Siamo convinti della validità del progetto, che ha solide basi scientifiche ed un team di eccellenza". (Com)