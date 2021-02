Guatemala: Volcan del Fuego intensifica l'attività, comuni limitrofi in preallarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protezione civile del Guatemala ha decretato allarme rosso nella zona circostante il comune di Alotenango per l'aumento dell'attività dei vicini vulcani Fuego e Pacaya. Le autorità hanno iniziato a segnalare la situazione di emergenza già dalla settimana scorsa, ma nelle ultime ore i vulcani hanno intensificato l'attività con emissione di cenere che ha raggiunto un ampio spettro di località. Al momento, l'allarme non comporta l'evacuazione delle comunità che insistono sui monti ma attiva il pano di emergenza pronto a scattare al minimo segnale di ulteriore intensificazione dei segnali. Il "Volcan del Fuego" fa registrare tra le cinque e le otto esplosioni all'ora, di intensità debole, cone emissioni di cenere che arrivano fino a 4,5 chilometri. Si tratta di un'attività relativamente stabile e comunque non comparabile con la violenta eruzione del 2018. (segue) (Mec)