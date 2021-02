Toscana: Istat, cittadini stranieri in crescita, percentuali più elevate a Prato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo 2011-2019 la popolazione di cittadinanza straniera è aumentata del 2,7 per cento in media ogni anno. I cittadini stranieri risultano in crescita in tutte le province, con punte più elevate a Prato (+4,6 per cento in media annua), Grosseto (+3,2 per cento) e Firenze (+3,1 per cento); mentre la crescita è più modesta ad Arezzo (+0,8 per cento) e Siena (+1,2 per cento). Così l'Istat nel Censimento permanente della popolazione in Toscana. L’età media degli stranieri è più bassa di 12,7 anni rispetto a quella degli italiani (35,5 anni contro 48,2 nel 2019). Tra gli stranieri, l’indice di dipendenza strutturale, ovvero la quota di popolazione in età non lavorativa (con meno di 15 anni o con 65 anni e più)rispetto alle persone in età da lavoro (15-64 anni) è pari al 30,1 per cento, mentre tra gli italiani è il 65,8 per cento. Se ci si limita alla componente a carico in età 65 e più, i dati diventano, rispettivamente, 7,7 per cento e 46,7 per cento. Anche gli stranieri sono sottoposti a un processo di invecchiamento, con un aumento dell’incidenza della popolazione di oltre 50 anni, in particolare della classe di età da 50 a 69 anni. Nel 2019, oltre la metà (50,7 per cento) degli stranieri residenti in Toscana proviene dall’Europa, il 16 per cento è originario di un paese africano mentre i cittadini di Asia e America rappresentano, rispettivamente, il 26,7 per cento e il 6,5 per cento del totale. I cittadini romeni sono il 19,9 per cento del totale degli stranieri residenti e costituiscono la comunità straniera più numerosa, seguiti da albanesi (14,6 per cento) e cinesi(14,1 per cento). Il rapporto di genere nella popolazione straniera è eterogeneo rispetto alle varie provenienze. L’incidenza della popolazione femminile prevale tra coloro che provengono dall’Asia occidentale (70,2 per cento), dall’Unione Europea (63,7 per cento) e dall’America del Nord (63,6 per cento).(Ren)