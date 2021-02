Sanità: Bambino Gesù, individuate nuove cellule staminali per combattere infezioni virali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una "scorciatoia" del sistema immunitario per rifornire più rapidamente l'organismo delle difese necessarie (le cellule natural killer) a contrastare virus e altri agenti patogeni. Sono le nuove cellule staminali super-efficienti scoperte dai ricercatori dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù e dell'Università di Genova con la collaborazione di altri Centri italiani. Lo studio ha coinvolto bambini e adulti affetti da Hiv, epatite C e infezione da citomegalovirus. I risultati della ricerca, finanziata principalmente da Airc, sono stati appena pubblicati sulla rivista scientifica "Journal of Allergy and Clinical Immunology". Lo comunica in una nota l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. (segue) (Com)