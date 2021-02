Sanità: Bambino Gesù, individuate nuove cellule staminali per combattere infezioni virali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le cellule natural killer (Nk) giocano un ruolo fondamentale nella difesa di prima linea contro le infezioni da virus, ma anche contro la crescita dei tumori e la diffusione di metastasi - spiega la nota -. Hanno una vita piuttosto breve (pochi giorni) e richiedono un ricambio costante che viene garantito dalle staminali da cui hanno origine tutte le cellule del sangue. In alcune condizioni patologiche, come le infezioni virali e altre malattie infiammatorie, l'impiego e il possibile 'esaurimento' delle Nk aumentano notevolmente. Per rispondere al fabbisogno dell'organismo, quindi, le staminali si attivano, iniziano a dividersi e a dare origine a diverse cellule difensive del sangue, in particolare le Nk. Tuttavia, per ottenere cellule Nk mature e perfettamente armate occorrono molte settimane, un tempo non sempre compatibile con l'aggressività e la rapidità della replicazione del virus in corso d'infezione". (segue) (Com)