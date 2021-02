Sanità: Bambino Gesù, individuate nuove cellule staminali per combattere infezioni virali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le indagini di laboratorio sui campioni di sangue dei pazienti arruolati, hanno portato alla scoperta di due nuovi tipi di staminali, individuate grazie a particolari caratteristiche (marcatori) della loro superficie cellulare - prosegue la nota -. Nel primo tipo sono presenti tre proteine: la proteina Cd34 che permette di identificare tutte le cellule staminali del sangue e le proteine Dnam-1 e Cxcr4 che controllano l'attivazione e la migrazione delle cellule. Il secondo tipo, invece, è sprovvisto della proteina Cd34 (perciò difficilmente riconoscibile come staminale), ma per una peculiare combinazione di molecole sulla superficie cellulare si è rivelato in grado di dare origine a cellule Nk mature. Dalla ricerca è emerso, inoltre, che molte delle Nk generate dalle nuove staminali sono dotate di un recettore (la proteina Nkg2c) che permette di riconoscere il citomegalovirus (Cmv) e di bloccarne la replicazione. Il Cmv è un virus molto diffuso ed è un'importante causa di malattia, soprattutto per le persone con il sistema immunitario compromesso". (segue) (Com)