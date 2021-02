Sanità: Bambino Gesù, individuate nuove cellule staminali per combattere infezioni virali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le cellule staminali identificate per la prima volta con la nostra ricerca sono state rintracciate in grandi quantità nel sangue di pazienti con infezioni virali. Rappresentano, quindi, una sorta di scorciatoia utilizzata dal sistema immunitario per generare rapidamente Nk quando c'è bisogno di nuove armi contro i patogeni", aggiungono il prof. Lorenzo Moretta, responsabile dell'Area di ricerca di immunologia del Bambino Gesù e il prof. Andrea De Maria del Dipartimento di scienze della salute dell'università di Genova. "Una volta isolate e coltivate in laboratorio, le nuove staminali si moltiplicano e, in circa 3 settimane, danno origine a cellule Nk mature, dotate di una spiccata capacità di uccidere le cellule tumorali e pronte a combattere i virus, soprattutto il citomegalovirus". (segue) (Com)