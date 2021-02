Sanità: Bambino Gesù, individuate nuove cellule staminali per combattere infezioni virali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scoperta di staminali così efficaci nelle difese contro i virus, ma anche molto efficaci contro i tumori, apre la strada alla definizione di strategie terapeutiche per sfruttarle al meglio - sottolinea il prof. Moretta -. Immaginiamo, ad esempio, farmaci in grado di rafforzarle ulteriormente o in grado di indurne una estesa proliferazione direttamente nei pazienti o in laboratorio, seguita da infusione nei pazienti stessi". "Indagini ancora del tutto preliminari hanno individuato numeri particolarmente elevati delle nuove cellule staminali anche in pazienti con Covid-19 - conclude il prof. De Maria -. Questi dati potrebbero offrire nuovi spunti per comprendere meglio la grave malattia innescata dal virus Sars-Cov-2 (ad esempio studiando le possibili correlazioni tra la frequenza delle nuove staminali e l'evoluzione del Covid-19) e per disegnare nuovi interventi terapeutici efficaci". (Com)