Covid: Zingaretti, stop pandemia e ripresa economia passano da vaccino, Lazio fa la sua parte

- "L’Italia in questo momento ha bisogno di alcune cose semplici da dire ma complesse da realizzare: fermare la pandemia e salvare vite umane, riaccendere i motori dell'economia e creare lavoro ed evitare un disastro sociale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine dell'apertura del Centro vaccini Covid all'Auditorium Parco della Musica. "Entrambi questi obiettivi passano per il successo della campagna vaccinale. Per questo motivo tutte e tutti ora dobbiamo essere impegnati per questo obiettivo strategico e noi stiamo facendo la nostra parte. Nel Lazio stiamo aprendo sei grandi hub vaccinali, il primo è stato all'aeroporto di Fiumicino, oggi all'Auditorium Parco della Musica a Roma, nel pomeriggio di oggi a Tor Cervara, nella Nuvola di Fuksas e non è un caso, in oltre cento piccoli centri sparsi per il territorio", ha aggiunto il governatore del Lazio. (segue) (Rer)