Covid: Zingaretti, stop pandemia e ripresa economia passano da vaccino, Lazio fa la sua parte (2)

- "In un momento buio come questo che stiamo vivendo collocare all'Auditorium la campagna vaccinale nel cuore della Capitale è un simbolo di rinascita, riscossa, e riportare qui le persone a vaccinarsi e probabilmente tanti di quegli anziani che sono venuti qui ad ascoltare un concerto è anche un po' un simbolo di una battaglia che abbiamo preso e che vogliamo vincere. Grazie quindi all'Auditorium perchè questa scelta di collocare i centri vaccinali nei luoghi simbolo della città è anche un modo per dire che ci stiamo riprendendo la vita e il territorio", ha concluso Nicola Zingaretti. (Rer)