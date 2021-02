'Ndrangheta: Reddito di cittadinanza ai clan, 14 denunce nel Crotonese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Percepivano il Reddito di cittadinanza senza averne diritto. È questa la conclusione tratta dalla Guardia di finanza di Crotone a seguito dell’indagine patrimoniale che ha approfondito le posizioni di alcuni soggetti vicini all'ambiente ‘ndranghetistico locale. 14 persone denunciate dal nucleo di Polizia economico-finanziaria di Crotone, di cui uno condannato in via definitiva nell'ambito delle indagini "Kyterion" nei confronti della cosca Grande Aracri e ulteriori 13 persone risultate essere parenti di altrettanti soggetti tutti condannati per reati mafiosi. Gli indagati avrebbero percepito indebitamente sussidi per oltre 100.000 euro complessivi. Tutti coloro che hanno richiesto il beneficio economico in assenza dei requisiti di legge sono stati segnalati all'Inps per l'avvio delle procedure di recupero delle somme illecitamente percepite. Si tratta di familiari di persone condannate per associazione mafiosa, estorsione, traffico di stupefacenti e detenzione di armi a seguito delle operazioni "Eracles-Perseus", "Filottete", "Old family" e la già citata "Kyterion". (Ren)