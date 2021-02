Mobilità: Rapporto Pendolaria 2021, in Lombardia il Covid ha fermato trend di crescita spostamenti con treni e metro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il tema del sovraffollamento delle corse e dell’inefficienza di alcune linee era già molto sentito ed è stato ulteriormente esacerbato dagli effetti della pandemia, tanto da costringere i cittadini ad un utilizzo insostenibile dell’automobile” dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. “Per questo chiediamo a Regione Lombardia che i fondi del Next Generation EU per il comparto dei trasporti, considerato strategico per la conversione ecologica del Paese e del nostro territorio, vengano spesi per sostenere un servizio di trasporto integrato che non lasci a piedi nessuno. Non si perda l’occasione di sfruttare questo capitale per fare della mobilità sostenibile la leva per riqualificare e innovare città e territori. Da troppi anni raccontiamo nel rapporto Pendolaria dei disagi e dei disservizi del servizio ferroviario che i pendolari subiscono ogni giorno, evidenziati soprattutto nei report dei comitati pendolari. Per questo siamo stupiti e ci pare davvero eccessivo l’atteggiamento di Trenord che chiede un risarcimento danni ai pendolar per un uso satirico di uno spot pubblicitario, invece che affrettarsi a sanare le problematiche croniche del servizio di cui è responsabile." La Lombardia vanta la flotta ferroviaria più grande d’Italia con 422 convogli, ma è evidente la forte necessità di ammodernamento: l’età media dei treni è di 18,6 anni, con oltre il 40% che ha una media di oltre 35 anni, mentre il 45% è composto da treni nuovi (con una media di 5 anni). Il programma di Regione e Trenord per i nuovi mezzi prevede 100 elettromotrici ad alta capacità (suddivise in 60 in configurazione lunga e 40 in configurazione corta), 31 elettromotrici monopiano e 30 automotrici diesel che entreranno in servizio entro il 2025. Lo stanziamento per il servizio ferroviario regionale nel 2019 si attestava a 191 milioni di euro, di cui 100 per il materiale rotabile, con un peso sul bilancio regionale dell’1,78%. Sul fronte degli spostamenti in metropolitana, Milano fa segnare una continua crescita (+5% rispetto al 2018, +21,1 rispetto al 2013). (segue) (Com)