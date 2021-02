Mobilità: Rapporto Pendolaria 2021, in Lombardia il Covid ha fermato trend di crescita spostamenti con treni e metro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un confronto sui km di metro in rapporto alla popolazione vede Brescia prima in Italia, con quasi 4.1 km ogni 100mila abitanti, seguita da Milano con 2,96. La pandemia ha anche portato le persone a ripensare positivamente gli spostamenti: aumentano ciclabilità e micromobilità in condivisione, soprattutto le corse con bici e monopattini pubblici. “La riorganizzazione del lavoro produrrà una prevedibile riduzione degli spostamenti pendolari, ma il cambiamento in atto proseguirà anche una volta usciti dal Covid, contribuendo ad accelerare innovazioni positive per la mobilità urbana e lo spazio pubblico,” – sottolinea Federico Del Prete, responsabile Mobilità di Legambiente Lombardia. “Le città diventeranno più vivibili ed accessibili, con vantaggi non solo in termini ambientali ma anche economici, se sapremo rendere competitivo con la motorizzazione privata il trasporto ferroviario urbano e metropolitano, integrandolo sempre più con Tpl, ciclabilità e sharing mobility. L’obiettivo degli interventi infrastrutturali dei prossimi anni, che gli stanziamenti del Pnrr dovranno essere in grado di accelerare, è la rapida realizzazione degli interventi previsti nei Pums comunali e metropolitani, spingendo chi non l’ha ancora fatto a adottare questo strumento di pianificazione. In Lombardia, regione densamente urbanizzata, la chiave di volta è favorire una multimodalità sempre più sviluppata di tutti gli spostamenti.” (Com)