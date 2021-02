Milano: violazioni normative contenimento Covid, diverse sanzioni durante i controlli dei carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del fine settimana appena trascorso, sono stati numerosi i controlli da parte dei carabinieri a Milano ed in provincia, volti a garantire il rispetto delle normative anti-Covid da parte di privati cittadini e gestori di esercizi pubblici quali bar e ristoranti. Intorno alle 18.20 dell’11 febbraio, ad Abbiategrasso, i carabinieri della locale stazione, sono intervenuti presso un pub sito in via Gaetano Negri, in quanto era stato segnalato un assembramento all’esterno del locale. Giunti sul posto gli operanti hanno accertato che il locale era ancora aperto oltre l’orario consentito ed all’interno vi erano due avventori che nel frattempo avevano tentato di eludere i controlli uscendo dalla porta di servizio del locale cucina. Il titolare, un 41enne del posto, è stato quindi sanzionato amministrativamente ed è stata disposta la chiusura provvisoria del locale per 5 giorni. Nella serata del giorno successivo, a Milano, a seguito di una segnalazione al 112, i carabinieri della stazione di Milano P.ta Monforte, sono intervenuti in via Colombo, constatando che all’esterno di un esercizio pubblico c’erano molte persone assembrate ed intente a consumare alcolici e poi dileguatesi alla vista degli operanti. All’esito del controllo il locale è stato chiuso provvisoriamente per 2 giorni mentre il titolare 42enne italiano sanzionato amministrativamente per non aver adottato gli accorgimenti necessari a far rispettare ai clienti le previste misure di distanziamento. Alle prime ore del 13 febbraio, personale del nucleo radiomobile è invece intervenuto in via Termopili a Milano dove erano stati segnalati schiamazzi. Sul posto hanno verificato che all’interno di un appartamento, il cui locatario è risultato essere un 19enne ecuadoregno, si stava svolgendo una festa privata alla presenza di altri 8 giovani, dei quale un ragazzo italiano 20enne, un ragazzo messicano 18enne e 6 giovani ragazze messicane, ecuadoregne e peruviane tutte tra i 18 ed i 19 anni. Tutti i giovani, studenti universitari, sono stati sanzionati amministrativamente per la violazione dell’art. 1 del Dpcm del 14 gennaio 2021. Nella serata dello stesso giorno, sempre nel Comune di Milano, sono stati invece i carabinieri della stazione Milano Crescenzago ad effettuare un controllo d’iniziativa presso un bar tabacchi sito in via Cesarotti, sorprendendo all’interno 9 persone intente a consumare alcolici ben oltre l’orario di chiusura, motivo per il quale il titolare è stato sanzionato amministrativamente per aver violato le misure di contenimento del covid-19 previste dal Dpcm del 14 gennaio 2021 ed il locale chiuso provvisoriamente per 3 giorni. (segue) (Com)