Milano: violazioni normative contenimento Covid, diverse sanzioni durante i controlli dei carabinieri (2)

- Infine, nella notte tra il 13 ed il 14 febbraio, i carabinieri della Compagnia di Cassano d’Adda hanno proceduto ad un nuovo controllo di un ristorante – disco pub sito a Melzo, concluso con la sanzione della titolare per il divieto di organizzazione di feste in luoghi aperti al pubblico e la sospensione provvisoria dell’attività per la durata di 5 giorni. A mezzanotte circa, ricevuta segnalazione al 112 di rumori provenienti dal locale, i militari hanno predisposto uno specifico servizio con numerosi equipaggi all’esterno del disco pub, registrando l’effettivo svolgimento di una festa, con musica e schiamazzi di adulti e bambini. Nonostante le continue richieste di consentire l’accesso al locale, soltanto alle successive ore 01.30 la titolare ha aperto le porte ai carabinieri, consentendo quindi di accertare all’interno la presenza di più famiglie di cittadini rumeni residenti a Milano che stavano festeggiando il compleanno di un parente, con musica da ballo e servizio di ristorazione al tavolo, non consentito alla luce delle attuali limitazioni sanitarie. Al termine dei controlli, i militari hanno identificato 18 minorenni e 35 adulti, quest’ultimi sanzionati per il divieto di assembramento in luoghi aperti al pubblico e per spostamenti non consentiti al di fuori dei limiti orari delle ore 22.00. Per l’esercizio di ristorazione si tratta della seconda sospensione in un mese, dopo che il 16 gennaio 2021 era stato già sospeso dai carabinieri della compagnia di Cassano d’Adda per la durata di 5 giorni, avendo consentito i festeggiamenti di una festa di compleanno alla quale avevano partecipato 17 ragazzi albanesi. Anche nei Comuni di Buccinasco e Corsico nella notte del 14 febbraio i carabinieri della compagnia di Corsico sono intervenuti presso due abitazioni private ove alcuni condomini avevano segnalato feste e forti rumori. A Buccinasco venivano trovate, all’interno dell’appartamento, 9 persone, tutte italiane e non conviventi mentre a Corsico erano 11 i partecipanti, tutti peruviani, identificati e sanzionati per la violazione delle disposizioni sanitarie. (Com)