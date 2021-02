Covid: Gasparri, subito risposte adeguate a operatori sci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia nel governo e nel parlamento si farà certamente interprete degli operatori del turismo, in particolare della montagna che sono stati colpiti da decisioni prese con tempi e modalità sinceramente difficili da condividere". Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, responsabile settore Enti locali di Forza Italia. "Comprendiamo perfettamente le ragioni sanitarie e il permanere di una grande pandemia ma gli operatori della montagna, che hanno registrato fatturato zero quest'anno, hanno bisogno di risposte tempestive ed adeguate, di cui Forza Italia si farà promotrice avendo già contattato tutti gli operatori del settore. La montagna ha bisogno di risposte immediate", aggiunge. (com)