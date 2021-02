Covid: Zingaretti inaugura nuovo centro vaccini all'Auditorium Parco della Musica di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il nuovo sito vaccinazione anti-Covid allestito dalla Asl Roma 1 all’interno dell’Auditorium - Parco della Musica. Si tratta di un hub con 10 postazioni vaccinali e due postazioni dedicate alla preparazione e diluizione del vaccino, che va a rafforzare in una logica di prossimità la rete dei siti vaccinali della Asl Roma 1, rivolgendosi a un bacino di utenza di più Municipi. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, la presidente Fondazione Musica per Roma, Claudia Mazzola, il presidente-sovrintendente Accademia nazionale di Santa Cecilia, Michele dall'Ongaro, Daniele Pittèri, amministratore delegato Fondazione Musica per Roma oltre al Direttore Generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese. (segue) (Rer)