Droga: traffico internazionale, blitz di Polizia a Foggia

- Questa mattina la Polizia di Stato di Foggia ha eseguito numerose misure di custodia cautelare nei confronti di appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga. I criminali facevano giungere ingenti quantitativi di hashish dal Marocco, attraverso la Spagna per spacciarla nella provincia di Foggia. L’organizzazione, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si avvaleva di una fitta rete di coperture e complicità in varie province, con propaggini in Campania e Lombardia. Durante l’indagine sono state registrate cessioni per un totale di circa 640 chilogrammi di sostanza stupefacente, il cui valore di mercato supera i 4 milioni di euro. Sequestrate anche armi da fuoco di provenienza furtiva provenienti dal mercato clandestino di Napoli. La vasta operazione di polizia giudiziaria, denominata "Ultimo avamposto II", coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Bari, vede impegnati i poliziotti della squadra mobile di Foggia e del servizio centrale operativo della Polizia di Stato. (Ren)