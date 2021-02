Auto: Daimler richiama 1,3 milioni di Mercedes-Benz vendute negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Daimler ha comunicato di aver richiamato nelle proprie officine 1,3 milioni di auto Mercedes-Benz, vendute negli Stati Uniti, a causa di un possibile problema al sistema per le chiamate di emergenza. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il gusto potrebbe causare un'errata comunicazione dei dati sulla geolocalizzazione del veicolo in caso di incidente. Allo stesso tempo, Daimler ha reso noto di non essere a conoscenza di danni a cose o persone relativi al possibile guasto. Le auto coinvolte sarebbero modelli compatti di Mercedes-Benz delle classi dalla A alla S, prodotte tra il 2016 e il 2021. Il problema al sistema per le chiamate di emergenza potrebbe essere risolto con un aggiornamento del software. (Geb)