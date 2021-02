Libia: il ministro degli Esteri del Marocco a colloquio con l'inviato speciale dell'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri, della cooperazione africana e dei marocchini residenti all'estero, Nasser Bourita, ha incontrato l'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Jan Kubis. Lo ha annunciato venerdì sera la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Secondo la dichiarazione, queste discussioni fanno parte di una serie di consultazioni che l'inviato dell'Onu sta conducendo da due giorni con alti funzionari di paesi e organizzazioni regionali e internazionali sulla questione libica. La stessa fonte ha precisato che il capo dell'Unsmil ha avuto, al riguardo, colloqui con i capi della diplomazia di diversi paesi, tra cui Germania, Regno Unito, Russia, Tunisia ed Egitto, nonché con funzionari di organizzazioni internazionali come la Nato, l'Unione Europea e la Lega Araba e un gran numero di rappresentanti permanenti presso le Nazioni Unite a New York e Ginevra. (Res)