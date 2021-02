Marocco: ambasciatore all’Onu, Stati che sostengono gruppi armati penalmente responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore del Marocco all'Onu, Omar Hilale, ha sottolineato che "gli Stati che ospitano, armano, finanziano e addestrano gruppi armati che reclutano bambini hanno la stessa responsabilità penale di questi gruppi e devono rendere conto alla comunità internazionale". Relatore a una riunione virtuale per celebrare la Giornata internazionale contro l'uso dei bambini soldato, organizzata da Canada, Ruanda, Uruguay, dal Dipartimento delle operazioni di pace delle Nazioni Unite e dall'Istituto canadese Dallaire per i bambini, la pace e la sicurezza, Hilale ha detto che "spetta agli Stati membri proteggere tutti i bambini, in particolare i rifugiati sul loro territorio, senza distinzioni di alcun genere". L'ambasciatore Hilale ha lamentato che "purtroppo stiamo ancora assistendo a gravi violazioni dei diritti dei bambini in molti contesti, anche in diversi campi profughi, dove gruppi armati reclutano bambini e li separano dalle loro famiglie, con totale disprezzo dei loro diritti fondamentali". (Mar)