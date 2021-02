Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- Assemblea capitolina: all'ordine del giorno il bilancio di previsione 2021-2023. La seduta si svolge in presenza ed è trasmessa sul sito web di Roma Capitale (ore 11-19)REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa all'inaugurazione del Centro Vaccinazione Anticovid presso l'Auditorium Parco della Musica. Partecipano il Direttore Generale della Asl Roma 1 Angelo Tanese, l’assessore alla Sanità e Integrazione Socio Sanitaria, Alessio D’Amato, la presidente del II Municipio Francesca Del Bello, la presidente della Fondazione Musica per Roma Claudia Mazzola, il Sovrintendente dell’Accademia di Santa Cecilia Michele Dall’Ongaro e Daniele Pittèri, amministratore delegato Fondazione Musica per Roma. L'evento si svolge a Roma all'Auditorium Parco della Musica in via Pietro de Coubertin 30 (ore 10) (segue) (Rer)