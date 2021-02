Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, firma il protocollo d'intesa tra Regione e Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale per la realizzazione dei Campionati Nazionali Universitari 2021 che si svolgeranno a Cassino dal 20 al 30 maggio. L'evento si svolge presso la Sala del Consiglio del Rettorato del Campus Folcara dell'università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale in via Sant'Angelo snc, Cassino, Frosinone e viene trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio (ore 11:30)