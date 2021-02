Romania: Covid, al via oggi vaccinazione con preparato AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione anti-Covid con il siero prodotto da AstraZeneca inizia oggi nei centri di tutta la Romania. Secondo la pagina Facebook della piattaforma di informazioni sulla vaccinazione, più di 142 mila persone sono in lista per la vaccinazione con AstraZeneca - 69.671 donne e 72.429 uomini. Al momento, 1,5 milioni persone in tutra la Romania devono ricevere l'immunizzazione: 673.593 con la prima dose e 923.247 con la seconda. (Rob)