Covid: Fapi, su misure lockdown parli solo Governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle eventuali misure di lockdown chiediamo al Governo di parlare con una sola voce evitando confusione ed allarmismi che provocano grave danno alla già compromessa condizione economica delle piccole e medie imprese impegnate nel commercio, turismo e ristorazione. Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Le prese di posizione per bocca dei consulenti incaricati dal precedente esecutivo ci sembrano fughe in avanti pericolose. Ci attendiamo dal premier Draghi una nuova fase nella gestione della pandemia, in cui si possa privilegiare l'avvio della vaccinazione di massa e la conseguenziale ripresa delle attività economiche", aggiunge. (Rin)