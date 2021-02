© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio in un appartamento al settimo piano di una palazzina in via Rodolfo Valentino, questa mattina alle 6.30 circa. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Il rogo ha coinvolto il salone e un terrazzino chiuso con delle vetrate. Non ci sono stati feriti e danni alla struttura, ma l'appartamento rimane inagibile a causa del fumo. (Rer)